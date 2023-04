"Alto livello". Italiano ammazzato in Israele, la vergogna dopo l'attentato (Di sabato 8 aprile 2023) Alessandro Parini è la vittima dell'attentato sul lungomare di Tel Aviv. In mezzo alla guerra tra israeliani e palestinesi ci finisce un nostro connazionale che ha avuto la colpa di trovarsi in vacanza nel momento sbagliato e nel posto sbagliato. Parini è stato travolto da un'auto impazzita che lo ha falciato. Oltre a lui sono stati colpiti altri due italiani e due britannici rimasti feriti ma non in gravi condizioni. Ma a colpire è lo schiaffo vergognoso che lo stesso Parini ha dovuto subire da morto. La Jihad ha rivendicato l'attentato e Hamas ha subito condiviso il proclama dei boia della guerra santa. Hamas, pur non assumendosi la responsabilità nell'operazione, ha espresso il suo compiacimento per una "operazione di Alto livello nel cuore della entità sionista, a Tel Aviv", sostenendo che "questi episodi ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 aprile 2023) Alessandro Parini è la vittima dell'sul lungomare di Tel Aviv. In mezzo alla guerra tra israeliani e palestinesi ci finisce un nostro connazionale che ha avuto la colpa di trovarsi in vacanza nel momento sbagliato e nel posto sbagliato. Parini è stato travolto da un'auto impazzita che lo ha falciato. Oltre a lui sono stati colpiti altri due italiani e due britannici rimasti feriti ma non in gravi condizioni. Ma a colpire è lo schiaffo vergognoso che lo stesso Parini ha dovuto subire da morto. La Jihad ha rivendicato l'e Hamas ha subito condiviso il proclama dei boia della guerra santa. Hamas, pur non assumendosi la responsabilità nell'operazione, ha espresso il suo compiacimento per una "operazione dinel cuore della entità sionista, a Tel Aviv", sostenendo che "questi episodi ...

