Alligatore avvistato in una piscina | sconcerto e paura

(Di sabato 8 aprile 2023) Undi due metri e mezzo è statomentre si stava rinfrescando in unaa Viera, in Florida, Stati Uniti. Il grosso rettile poi è stato rimosso grazie a un intervento delle forze dell'ordine.

La polizia era impegnata nelle ricerche, quando venerdì hauna Dell Holmes Park, poco distante dall'appartamento, dove vivevano la madre e il piccolo. Gli agenti hanno sparato ...L'è statomentre galleggiava in uno stagno del parco in mattinata e, dopo essere stato catturato, è stato portato al New York Animal Care Center. Lalor ha spiegato che l'animale ...La polizia era impegnata nelle ricerche, quando venerdì hauna Dell Holmes Park, poco distante dall'appartamento, dove vivevano la madre e il piccolo. Gli agenti hanno sparato ...

Usa, sorpreso alligatore mentre fa il bagno in piscina in Florida - Il ... Il Sole 24 ORE

Era scomparso giovedì sera. Un bimbo di due anni è stato trovato morto nella bocca di una alligatore in Florida. A fare la terribile scoperta sono state le autorità locali, dopo alcune ore dalla scomp ...La polizia era impegnata nelle ricerche, quando venerdì ha avvistato un alligatore a Dell Holmes Park, poco distante dall’appartamento, dove vivevano la madre e il piccolo. Gli agenti hanno sparato un ...