Allenamento Napoli, terapie per Simeone dopo l’infortunio (Di sabato 8 aprile 2023) La SSC Napoli ha reso noto la seduta mattutina di Allenamento del club, soffermandosi sulla situazione di Giovanni Simeone. Il giorno dopo la sfida contro … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 8 aprile 2023) La SSCha reso noto la seduta mattutina didel club, soffermandosi sulla situazione di Giovanni. Il giornola sfida contro … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ?? La squadra è tornata in campo - sscnapoli : ?? Siamo tornati in campo - Adoir9_ : RT @sscnapoli: ?? La squadra è tornata in campo - SalvioSelcia : RT @sscnapoli: ?? La squadra è tornata in campo - Tutto_CalcioNew : ???? Le novità sulle condizioni di #Osimhen e #Simeone dopo l'allenamento del #Napoli di questa mattina… -