Allenamento mattutino per il Napoli a Castel Volturno, domani giornata di riposo (Di sabato 8 aprile 2023) Dopo la vittoria contro il Lecce, il Napoli ha svolto una seduta di Allenamento mattutina a Castel Volturno, di seguito il report ufficiale del club: Gli azzurri preparano il match di mercoledì contro il Milan a San Siro per l'andata dei quarti di finale di Champions League (ore 21). Coloro che sono scesi in campo ieri hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa, dopo una prima fase di attivazione e potenza aerobica, hanno svolto partita a campo ridotto. Osimhen ha svolto lavoro individuale in palestra. Simeone ha svolto terapie e nei prossimi giorni si sottoporrà ad esami strumentali. La squadra osserverà riposo nella giornata di domani. Leggi su terzotemponapoli (Di sabato 8 aprile 2023) Dopo la vittoria contro il Lecce, ilha svolto una seduta dimattutina a, di seguito il report ufficiale del club: Gli azzurri preparano il match di mercoledì contro il Milan a San Siro per l'andata dei quarti di finale di Champions League (ore 21). Coloro che sono scesi in campo ieri hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa, dopo una prima fase di attivazione e potenza aerobica, hanno svolto partita a campo ridotto. Osimhen ha svolto lavoro individuale in palestra. Simeone ha svolto terapie e nei prossimi giorni si sottoporrà ad esami strumentali. La squadra osserverànelladi

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cielorossonero : RT @MilanNewsit: Milan, allenamento mattutino per i rossoneri dopo il pari di Empoli - Riccard17045943 : RT @MilanNewsit: Milan, allenamento mattutino per i rossoneri dopo il pari di Empoli - sportli26181512 : Milan, allenamento mattutino per i rossoneri dopo il pari di Empoli: Dopo il deludente pareggio contro l'Empoli mat… - MilanNewsit : Milan, allenamento mattutino per i rossoneri dopo il pari di Empoli - GFucci58 : RT @gaiacolognesi: allenamento mattutino ahahah ?????? già il primo giorno eri la +iconica #fiorde #donnalisi #ilcielostanotte https://t.… -