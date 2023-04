“Alleati spiati” La bomba che sconvolge gli Usa | tsunami dopo la fuga dei documenti

Leggi su iltempo

(Di sabato 8 aprile 2023) Si allarga il caso delladi notizie top secret dell'intelligence Usa. Non c'era solo la Russia nel mirino della forte penetrazione americana negli apparati militari e di sicurezza, ma anche la Corea del Sud, uno dei glidi Washington. Nelle pagine postate online, e rivelate dal New York Times, si discute del dibattito in Corea del Sud riguardo la possibilità di fornire munizioni di artiglieria da usare in Ucraina, una decisione che avrebbe violato la politica di Seul di fornire aiuti letali. Una parte deiriporta che funzionari coreani erano preoccupati dal fatto che il presidente americano Joe Biden potesse fare pressione su Seul per consegnare gli aiuti. In un'altra sezione dei, quelli della Cia, appare più chiaro di come gli Stati Uniti avessero appreso delle decisioni ...