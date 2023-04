«Alla conquista del (troppo) tempo perduto» (Di sabato 8 aprile 2023) Il suo Era ora è il film più visto al mondo su Netflix, tra i titoli non in inglese. Barbara Ronchi, la protagonista, racconta il segreto di questo successo: «Tutti ci si possono riconoscere». «Per chi non fa l’attore è difficile capire che recitando si può essere a lungo assenti da casa, perché impegnati sul set, oppure emotivamente distanti, perché si è totalmente immersi nel ruolo che si sta preparando. Per questo quando è nato mio figlio mi sono dovuta forzare a restare con la testa nel luogo in cui si trovava il mio corpo: altrimenti avrei fatto l’errore di pensare al lavoro quando passavo del tempo con lui e di pensare a lui quando stavo girando un film. E i sensi di colpa avrebbero preso il sopravvento». Barbara Ronchi, 40 anni, romana, racconta a Panorama, che l’ha incontrata al Festival di San Sebástian, in Spagna, la difficoltà di conciliare la vita intima e ... Leggi su panorama (Di sabato 8 aprile 2023) Il suo Era ora è il film più visto al mondo su Netflix, tra i titoli non in inglese. Barbara Ronchi, la protagonista, racconta il segreto di questo successo: «Tutti ci si possono riconoscere». «Per chi non fa l’attore è difficile capire che recitando si può essere a lungo assenti da casa, perché impegnati sul set, oppure emotivamente distanti, perché si è totalmente immersi nel ruolo che si sta preparando. Per questo quando è nato mio figlio mi sono dovuta forzare a restare con la testa nel luogo in cui si trovava il mio corpo: altrimenti avrei fatto l’errore di pensare al lavoro quando passavo delcon lui e di pensare a lui quando stavo girando un film. E i sensi di colpa avrebbero preso il sopravvento». Barbara Ronchi, 40 anni, romana, racconta a Panorama, che l’ha incontrata al Festival di San Sebástian, in Spagna, la difficoltà di conciliare la vita intima e ...

