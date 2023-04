Alessia Lanza: “La mia ‘para’ più grande? Ho il terrore del fallimento” (Di sabato 8 aprile 2023) Ha lasciato la scuola appena dopo il diploma da segretaria d’azienda, ma anche ora che è travolta dal successo social Alessia Lanza fa partire il suo anno da settembre. Così anche progetti e programmi su cui sta lavorando per il futuro per il momento li tiene riservati, concentrandosi sul podcast ‘Mille pare‘, di strettissima attualità. Dieci puntate, in uscita ogni giovedì su OnePodcast, sulle piattaforme di streaming audio e su Inspiring Women, la playlist con i migliori podcast condotti da donne creata per la prima volta in Italia da Spotify. La giovane content creator, che vanta 1,4 milioni di follower su Instagram e 3,9 milioni su TikTok, affronta, con l’ausilio della psicologa Samantha Vitali, le paure della sua generazione nel confrontarsi col delicato tema della salute mentale. “Dopo il libro autobiografico “Non è come sembra“ – spiega – che ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 8 aprile 2023) Ha lasciato la scuola appena dopo il diploma da segretaria d’azienda, ma anche ora che è travolta dal successo socialfa partire il suo anno da settembre. Così anche progetti e programmi su cui sta lavorando per il futuro per il momento li tiene riservati, concentrandosi sul podcast ‘Mille pare‘, di strettissima attualità. Dieci puntate, in uscita ogni giovedì su OnePodcast, sulle piattaforme di streaming audio e su Inspiring Women, la playlist con i migliori podcast condotti da donne creata per la prima volta in Italia da Spotify. La giovane content creator, che vanta 1,4 milioni di follower su Instagram e 3,9 milioni su TikTok, affronta, con l’ausilio della psicologa Samantha Vitali, le paure della sua generazione nel confrontarsi col delicato tema della salute mentale. “Dopo il libro autobiografico “Non è come sembra“ – spiega – che ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luce_news : Alessia Lanza: “La mia ‘para’ più grande? Ho il terrore del fallimento” - Cindiequindi : RT @__fratm__: Alessia lanza in data 6 aprile 2023 scopre che per fare la giornalista occorre studiare e non bastano un paio di tiktok http… - pprettymars : RT @__fratm__: Alessia lanza in data 6 aprile 2023 scopre che per fare la giornalista occorre studiare e non bastano un paio di tiktok http… - Princessofia110 : RT @__fratm__: Alessia lanza in data 6 aprile 2023 scopre che per fare la giornalista occorre studiare e non bastano un paio di tiktok http… - brividiprofondi : RT @abovtrea: in data 6 aprile 2023 Alessia Lanza scopre che per lavorare devi aver studiato un minimo e si fa spiegare quali “caratteristi… -