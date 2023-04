Alessandro Parini morto nell' attentato di Tel Aviv | il cordoglio di Mattarella

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Profondo dolore e cordoglio per la morte di un nostro connazionale, Alessandro Parini, nell’attentato terroristico… - GiuseppeConteIT : Esprimo il cordoglio della comunità del @Mov5Stelle per la morte di Alessandro Parini, il nostro connazionale rimas… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha espresso la sua esecrazione per il vile atto terroristico che a #TelAviv ha provocato,… - cogo_giuliano : RT @SusannaCeccardi: Alessandro Parini, un turista che si stava godendo una serata di vacanza pasquale, a Tel Aviv, sullo splendido lungoma… - LPincia : RT @AmbAlonBar: È con il cuore a pezzi che condividiamo il messaggio del Ministro Tajani, il quale ha confermato che la persona uccisa nell… -

aveva 35 anni ed era originario di Roma. E' morto travolto da un'auto impazzita in un attentato avvenuto a Tel Aviv in Israele. I suoi amici hanno raccontato quello che è accaduto ...- Il terrorista viene identificato come arabo israeliano, Yousef Abu Jaber, 45 anni. la Jihad islamica ha già rivendicato l'attentato come 'risposta ai crimini contro il popolo palestinese'AGI - Un ragazzo d'oro : riservato e semplice. È questo il ricordo dei genitori di, il giovane avvocato ucciso ieri notte in un attentato a Tel Aviv. I due hanno lasciato la casa del figlio a Monteverde , a Roma , con le lacrime agli occhi e poca voglia di parlare ...

Attentato a Tel Aviv: ucciso Alessandro Parini, giovane avvocato romano. Feriti altri due italiani - La vittima dell'attentato, Tajani: "La salma di Parini rientrerà nei prossimi due giorni" - La vittima dell'attentato, Tajani: "La salma di Parini rientrerà nei prossimi due RaiNews

The parents of Alessandro Parini, the 35-year-old Roman lawyer killed in Friday's terrorist attack in Tel Aviv, paid tribute to their son on Saturday, praising his "simplicity, reserved nature, and mo ...Commenta così al Sir, padre Rafic Nahra, Vicario patriarcale per Israele, l’attentato terroristico di ieri sera, a Tel Aviv, nel quale è rimasto ucciso un turista italiano, Alessandro Parini e feriti ...