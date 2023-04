Alessandro Parini, avvocato romano 35enne: chi era la vittima dell’attentato a Tel Aviv (Di sabato 8 aprile 2023) Si era laureato nel 2011 alla Luiss di Roma con il massimo dei voti, dal 2014 esercitava come avvocato e aveva trovato lavoro nello studio Police &Partners. Appassionato di viaggi, era già stato in Medio Oriente. In Israele era arrivato da poche ore, con i suoi amici stava passeggiando sul lungomare di Tel Aviv quando è stato ucciso dall’attentatore che a bordo di un auto ha sparato sulla folla e tentato di travolgere i passanti. Alessandro Parini, avvocato romano di 35 anni, è l’unica vittima dell’attentato di venerdì sera nella città israeliana. Dopo essersi diplomato con al liceo Massimo con una votazione di 100 su cento, si era dedicato agli studi giuridici, in particolare al diritto amministrativo. Come spiega il suo curriculum, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 aprile 2023) Si era laureato nel 2011 alla Luiss di Roma con il massimo dei voti, dal 2014 esercitava comee aveva trovato lavoro nello studio Police &Partners. Appassionato di viaggi, era già stato in Medio Oriente. In Israele era arrivato da poche ore, con i suoi amici stava passeggiando sul lungomare di Telquando è stato ucciso dall’attentatore che a bordo di un auto ha sparato sulla folla e tentato di travolgere i passanti.di 35 anni, è l’unicadi venerdì sera nella città israeliana. Dopo essersi diplomato con al liceo Massimo con una votazione di 100 su cento, si era dedicato agli studi giuridici, in particolare al diritto amministrativo. Come spiega il suo curriculum, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Profondo dolore e cordoglio per la morte di un nostro connazionale, Alessandro Parini, nell’attentato terroristico… - repubblica : Attentato a Tel Aviv, ucciso Alessandro Parini, 35enne romano. Italiano anche uno dei feriti. Rivendica la Jihad is… - Palazzo_Chigi : Attentato terroristico a Tel Aviv: il Presidente @GiorgiaMeloni esprime profondo cordoglio per la morte di Alessan… - eyeonaustria : RT @Antonio_Tajani: Le autorità israeliane confermano la morte del cittadino italiano Alessandro Parini e riportano il possibile ferimento… - AmbasciataUSA : Esprimiamo il nostro profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Alessandro Parini, ucciso dal vile attacco terr… -