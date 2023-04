Alessandra Pierelli | chi è | età | oggi | Uomini e Donne | Costantino Vitagliano | marito | figli | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 8 aprile 2023) Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento del weekend di Canale 5 con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito di sempre. Che vede alla conduzione Silvia Toffanin, con il suo garbo, eleganza e spontaneità. Tra gli ospiti della puntata di sabato, oltre agli attori Anna Valle e Giuseppe Zeno che dal prossimo 12 aprile ritorneranno in tv con la seconda stagione di Luce dei tuoi occhi, anche, ex volto di, ed Eleonora Pedron. Le due, amiche del cuore, si racconteranno insieme a cuore aperto. Senza tralasciare nessun aspetto! Cosa sappiamo suè nata a Sezze, in provincia di Latina, il 28 settembre del 1979, ma è cresciuta a Sabaudia. Il suo esordio nel mondo ...