AlbinoLeffe | che disastro! Rimontato da 0-1 a 2-1 in quattro minuti nel finale

Leggi su bergamonews

(Di sabato 8 aprile 2023) Un disastro su tutta la linea. L’tocca il punto più basso di un 2023 sempre più difficile, perdendo sul campo della Virtus Verona una partita che aveva tra le mani e che è riuscito a lasciarsi scappare subendo due gol identici neldi partita. La trasferta della 36ª giornata di Serie C si era messa nel migliore dei modi con il colpo di testa di Cocco a metà secondo tempo: la punta sarda aveva sbloccato la situazione su corner sbucando nella mischia in mezzo alle maglie rossoblù. La partita sembrava in controllo fino a quando, all’85’, Gusu ha calciato via un pallone a gioco fermo: già ammonito, il secondo giallo è scattato in automatico. Blucelesti in inferiorità numerica per il. Beffardamente proprio da quel lato del campo lasciato sguarnito sono arrivate le due pennellate decisive: cross identici, spioventi ...