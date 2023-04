Alberto Angela | il grandioso promotore della cultura in Italia

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 8 aprile 2023), noto divulgatore, paleontologo, scrittore, giornalista e conduttore televisivo, nasce a Parigi l’8 aprile 1962, oggi compie 61 anni. Cogliamo l’occasione del suo compleanno per accompagnare il lettore per mano lungo i meandrisua straordinaria carriera, allo stesso modo in cuici guida come un mentore zelante e paziente lungo il camminovita econoscenza illustrandoci di volta in volta i racconti che si celano inaspettatamente in ogni luogo.ci rimembra che ogni oggetto è custode di una storia e che ognuna è degna, senza discriminazioni, di essere raccontata. Accenni biografici e la formazione di– ph credits ...