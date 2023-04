Albania | Bulgaria | Romania | le migliori spiagge d’Europa

Leggi su periodicodaily

(Di sabato 8 aprile 2023) L’Europa è benedetta da chilometri di splendide coste, ma le sue popolari destinazioni balneari stanno cedendo alla pressione dell’eccessivo turismo. Da Marsiglia a Maiorca, per far fronte all’affollamento, sono stati introdotti dei tetti per i visitatori. Se non volete lottare per il vostro posto sulla sabbia o essere guardati male dagli abitanti del posto, perché