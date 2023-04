Al Nassr sempre più forte | ecco l'ultima mossa sul mercato

...CR7 - Al). Ma Ronaldo non aveva fatto i conti con l'ambizione dell'Arabia Saudita di corteggiare Messi, che con la vittoria della Coppa del Mondo con l'Argentina è diventatopiù idolo. ...Tra i costi dei cartellini dei giocatori alle stelle e ingaggi faraonici, sonotante le ... In un campionato che ha già accolto la stella Cristiano Ronaldo, bomber dell'Al, lo 'Special One' ...Sarebbe l'ingaggio più alto dinella storia del calcio, il doppio di quanto percepisce Ronaldo all'Al. Messi fin qui ha dato priorità al progetto tecnico: l'argentino vuole rimanere nel ...

Al Nassr, rabbia Ronaldo per il primo ko in Arabia Saudita: il gesto e le scuse Tuttosport

L'offerta giunta dall'Arabia Saudita lo dimostra senza ombra di dubbio, 120 milioni di euro per due stagioni e nei dettagli si denota ulteriormente la ...Il tecnico ha riunito i collaboratori e sta valutando il ricco biennale per allenare in Arabia Saudita. Alcuni di loro spingono per andare, Mou aspetta la Roma e i Friedkin ...