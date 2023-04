Al Masters di Augusta cadono alberi | ' La gente urlava | che paura'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gianmilan76 : RT @LoSlalom: Sabato: Rimbalzi. Il podcast con la storia della giacca più famosa dello sport, la giacca verde del golf che si assegna al Ma… - sportli26181512 : Golf, paura all’Augusta Masters: due alberi caduti. Si riparte alle 14: Momenti di panico durante la seconda giorna… - LoSlalom : Sabato: Rimbalzi. Il podcast con la storia della giacca più famosa dello sport, la giacca verde del golf che si ass… - infoitsport : Terrore al Masters di golf di Augusta: tre alberi giganteschi cadono sul pubblico, torneo sospeso - SportRepubblica : Golf, due alberi cadono alla buca 17: sfiorata la tragedia al Masters di Augusta -

Il maltempo e il forte vento hanno fatto crollare due alberi vicino alla buca 17 durante il secondo round del Masters di golf di Augusta. Momenti di panico durante la seconda giornata di uno dei più celebri tornei di golf: a causa del maltempo e del fortissimo vento due alberi sono caduti generando la fuga degli spettatori. L'annunciata perturbazione è puntualmente arrivata e sul campo si è sfiorata la tragedia quando due enormi pini lungo la buca 17 sono stati abbattuti dal vento.

AUGUSTA (GEORGIA) - Il Masters di Augusta ha vissuto momenti di paura e caos ed è stato sospespo anzitempo. Il maltempo e il forte vento hanno fatto crollare due alberi vicino alla buca 17 durante il ...Paura e maltempo ad Augusta, in Georgia, dove il maltempo ha creato scompiglio in occasione del secondo round del Masters, sospeso anzitempo. Due alberi sono infatti crollati in prossimità della buca ...