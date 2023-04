Ahsoka | svelati teaser trailer e poster alla alla Star Wars Celebration

(Di sabato 8 aprile 2023) Star, ile ilStara Londra in attesa del debutto della serie ad agosto 2023 in esclusiva su Disney+STARdi Londra, Disney+ e Lucasfilm hanno svelato l’emozionantedell’attesissima serie originale Disney+, con Rosario Dawson nel ruolo della protagonista. Ambientata dopo la caduta dell’Impero,segue l’ex cavaliere JediTano mentre indaga su una minaccia nascente in una galassia ormai vulnerabile.Oltre a Rosario Dawson, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SilviaAzzaroli : RT @GuerreStellariN: Ahsoka: il teaser trailer e il poster svelati alla Celebration di Londra - StarWars_Italia : Ahsoka: Il teaser trailer e il poster svelati alla Star Wars Celebration - GuerreStellariN : Ahsoka: il teaser trailer e il poster svelati alla Celebration di Londra -

Le nuove entrate, i registi e i ritorni nel cast didurante il panel della Star Wars ...... alcuni importanti dettagli sono già stati. Ecco quello che sappiamo finora. Il film sui ... The Book of Boba Fett e l'attesissima. Dal momento che Lucas Film intende concludere le storie ...i dettagli della serie The Acolyte Si parte con The Acolyte, serie TV già annunciata nel ...Wars Celebration è stato mostrato al pubblico anche il primo trailer ufficiale della serie, ...

Ahsoka: Il teaser trailer e il poster svelati alla Star Wars Celebration Star Wars Italia

Il primo trailer dello spin-off di Star Wars, Ahsoka, segue l'eroina titolare mentre tenta di rintracciare il malvagio Grand'ammiraglio Thrawn.L'attesa nuova serie dedicata ad Ahsoka Tano presenterà uno dei villain più attesi dai fan di Star Wars, ed ora sappiamo chi lo interpreterà ...