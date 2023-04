Ahsoka | lo sceneggiatore Dave Filoni svela i retroscena del casting della serie con Rosario Dawson

(Di sabato 8 aprile 2023) Lohato alcunisulla fase didi, la nuovacon, noto soprattutto per essere stato regista e supervisore dell'animazioneanimata Star Wars: The Clone Wars, è tornato a parlare di, rivelando alcunisulla fase dinuova e attesissimaconin arrivo ad agosto 2023. "Inserire un personaggio animato in un progetto live-action è qualcosa che ora ho fatto molte volte. Posso dire soltanto che ...

... penso che siamo in grado di individuare l'obiettivo giusto, è così che scegliamo gli attori ", ha concluso lo. Ricordiamo che la serie seguirà le vicende dimentre indaga su " ...Star Wars:è una serie originale scritta e diretta da David Filoni, già regista e co -di The Mandalorian e The Book of Boba Fett , ambientata cinque anni dopo gli eventi di Star ...... mentre Dave Filoni è meglio conosciuto come showrunner di The Mandalorian e, entrambe ... Lodi Peaky Blinders e Spencer , Steven Knight, scriverà la sceneggiatura. Il progetto, ...

Ahsoka: lo sceneggiatore Dave Filoni svela i retroscena del casting ... Movieplayer

Lo sceneggiatore Dave Filoni ha svelato alcuni retroscena sulla fase di casting di Ahsoka, la nuova serie con Rosario Dawson.In occasione della Star Wars Celebration 2023, Disney+ ha diffuso il primo teaser trailer di Star Wars: Ahsoka, la nuova serie originale targata Lucasfilm incentrata sull'ex padawan di Anakin Skywalke ...