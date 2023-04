Ahsoka, arriva una nuova serie Disney+ ambientata nel mondo di Star Wars (Di sabato 8 aprile 2023) TecnoAndroid Il primo trailer di Ahsoka è stato mostrato durante la Star Wars Celebration Europe 2023 attualmente in corso a Londra. La nuova serie farà il proprio debutto su Disney+ nel corso dell’anno e gli appassionati non vedono l’ora. La serie Disney+ ha fatto il proprio debutto durante il panel Studio Showcase dedicato a Lucasfilm. Ricordiamo che il personaggio di Ahsoka è molto amato dai fan, quindi la risposta del pubblico presente alla SWCE 2023 è stato davvero sentito. Il trailer mostra alcuni dei principali personaggi che parteciperanno alla serie tra cui la protagonista Ahsoka Tano (interpretata da Rosario Dawson) affiancata da Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo), Hera Syndulla (Mary ... Leggi su tecnoandroid (Di sabato 8 aprile 2023) TecnoAndroid Il primo trailer diè stato mostrato durante laCelebration Europe 2023 attualmente in corso a Londra. Lafarà il proprio debutto sunel corso dell’anno e gli appassionati non vedono l’ora. Laha fatto il proprio debutto durante il panel Studio Showcase dedicato a Lucasfilm. Ricordiamo che il personaggio diè molto amato dai fan, quindi la risposta del pubblico presente alla SWCE 2023 è stato davvero sentito. Il trailer mostra alcuni dei principali personaggi che parteciperanno allatra cui la protagonistaTano (interpretata da Rosario Dawson) affiancata da Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo), Hera Syndulla (Mary ...

