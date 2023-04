Agroalimentare | tirocini per i giovani | candidature entro il 16 aprile 

Leggi su ildenaro

(Di sabato 8 aprile 2023) EIT Food RIS Fellowships Action Line mette a disposizioneper dottorandi epost-dottorato che vogliono innovare il settorelocale del loro paese d’origine. I partecipanti potranno rafforzare le proprie competenze in tutta Europa attraverso attività pratiche in collaborazione con il settore industriale e imprenditoriale. Il termine ultimo per partecipare è il 16 aprile 2023. Possono partecipare i dottorandi e gli studenti postdottorato provenienti dai paesi ammissibili RIS, ossia da Stati membri dell’UE, paesi associati a Horizon Europe e le regioni ultraperiferiche. L'articolo proviene da Ildenaro.it.