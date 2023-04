Agroalimentare | open innovation | finanziamenti per 20 milioni di euro 

(Di sabato 8 aprile 2023) La community Food dell’Istituto europeo di tecnologia (EIT) ha pubblicato l’invito a presentare proposte di2023, per accelerare l’innovazione e il cambiamento positivo nel sistema. Le soluzioni innovative proposte dovranno introdurre nuovi prodotti, processi e servizi commercializzabili entro la fine del 2024 e oltre, in modo da raggiungere gli obiettivi delle tre Missioni: maggiore salute tramite il cibo, un sistema alimentare a impatto zero, fornitura alimentare totalmente trasparente, equa e resiliente. I progetti d’innovazione dovranno apportare contributi tecnologicamente innovativi al mercato in risposta a specifiche sfide del settoreappartenenti alle sei Aree di focus: diversificazione proteica, agricoltura sostenibile, nutrizione targetizzata, acquacoltura ...

I sindacati provinciali del settoreFai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil sono intervenuti con una nota. "La tragedia occorsa in un sito produttivo necessita di chiarezza sulla dinamica e ......la superficie espositiva di Veronafiere - Enolitech con Vinitaly Design e Sol&Agrifood con B/e ... E Secondo l'osservatorio Uiv - Prometeia, il vino, rispetto al resto del comparto, è ...Questo è emerso nel corso del convegno "L'innovazione digitale nel settoree le conseguenze che ciò comporta sui bisogni formativi" , in programma nella prima giornata di Sol&Agrifood, ...

A Sol&Agrifood B/Open il metaverso che cambia il mondo agroalimentare Verona Economia

Oltre 20mila operatori tra cui 1.500 top buyer esteri: sono questi i numeri di Cibus Connecting Italy, chiusa ieri 30 marzo a Fiere di Parma ...