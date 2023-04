Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Spezia_1906 : ?? 'Nessuna emozione a Firenze, dopo l'infortunio ha pensato solo a lavorare' ???? 'A #Spezia sta bene e la piazza g… -

meglio Jovic , che potrebbe far rifiatare Cabral in vista del Lech Poznan, mentre nel tridente ... SPEZIA (4 - 3 - 3):; Amian, Nikolaou, Ampadu, Bastoni; Ekdal, Bourabia, Zurkowski; Gyasi, ...SPEZIA (4 - 2 - 3 - 1):; Amian, Caldara, Ampadu, Nikolaou; Bourabia, Ekdal; Gyasi, ... Ai grigiorossi, sconfitti in casa, sidissipando anche la suggestione Coppa Italia. Gabbiadini unica ...Super anche Ikone e Gonzalez FLOP:rischia RISCHIATUTTO: Dodo deve tornare nelle vostre ... TOP: Bogabene! Sì a Hojlund e Orsolini! FLOP: Lucumì può andare in affanno RISCHIATUTTO: ...

Ag. Dragowski: 'Sta bene allo Spezia' | Mercato Calciomercato.com

“Sono stato tanti anni lì, ho ricordi belli e brutti ma sarà una gara come le altre per me" ha commentato così Bartlomiej Dragowski la sua sfida al passato di ...La prima da ex nello stadio che lo ha consacrato al grande calcio. Quello di domani si annuncia essere un pomeriggio davvero speciale per Bartlomiej Dragowski, che per la prima volta da quando ...