AEW: Difese tre cinture a Battle Of The Belts VI, ecco come è andata (Di sabato 8 aprile 2023) Ieri notte dopo Rampage, è andato in onda lo speciale Battle Of The Belts VI in quel di Kingston, Rhode Island. come in ogni speciale di questo tipo, tutti i match della card sono titolati. In particolare, ieri notte sono stati difesi l’International Title, il TBS Title e il ROH World Tag Team Title, recentemente riassegnato a Supercard Of Honor dopo che le cinture erano state rese vacanti per via della tragica scomparsa del compianto Jay Briscoe. ecco come è andata. Difese titolate Primo match in programma quello tra Orange Cassidy e Dralistico con in palio l’International Title detenuto dal primo. Il match è stato combattuto e i due contendenti hanno regalato manovre spettacolari sul ring. Non sono mancati i tentativi di interferenza da ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 8 aprile 2023) Ieri notte dopo Rampage, è andato in onda lo specialeOf TheVI in quel di Kingston, Rhode Island.in ogni speciale di questo tipo, tutti i match della card sono titolati. In particolare, ieri notte sono stati difesi l’International Title, il TBS Title e il ROH World Tag Team Title, recentemente riassegnato a Supercard Of Honor dopo che leerano state rese vacanti per via della tragica scomparsa del compianto Jay Briscoe.titolate Primo match in programma quello tra Orange Cassidy e Dralistico con in palio l’International Title detenuto dal primo. Il match è stato combattuto e i due contendenti hanno regalato manovre spettacolari sul ring. Non sono mancati i tentativi di interferenza da ...

Battle of the Belts 6 – Risultati Live AEW The Shield Of Wrestling Battle of the Belts 6 – Card dello special televisivo AEW Battle of the Belts è arrivato alla sua sesta edizione, che si svolgerà questo venerdì: vediamo la card dello special targato AEW. ROH: Shibata sorprende Wheeler Yuta e gli strappa il Pure Championship! La sorpresa di serata per ROH Supercard of Honor è sicuramente questa. Shibata è il nuovo ROH Pure Champion, dopo aver sconfitto Wheeler Yuta nel co-main event di serata. Il giapponese, che ha debutta ... Battle of the Belts è arrivato alla sua sesta edizione, che si svolgerà questo venerdì: vediamo la card dello special targato AEW.La sorpresa di serata per ROH Supercard of Honor è sicuramente questa. Shibata è il nuovo ROH Pure Champion, dopo aver sconfitto Wheeler Yuta nel co-main event di serata. Il giapponese, che ha debutta ...