Adriana Lima testimonial della nuova campagna di Victoria's Secret (Di sabato 8 aprile 2023) Adriana Lima torna da Victoria's Secret, questa volta come volto della nuova campagna dedicata alle sue fragranze. La modella aveva salutato il brand nel 2018 con un'ultima sfilata, ma non ha rinunciato ad un nuovo capitolo della sua carriera. Mamma di tre, Adriana Lima è pronta ad una nuova avventura glam e questa volta gioca in casa Victoria's Secret. La modella è stata scelta come nuova testimonial della campagna dedicata alle nuove fragranze del brand e ha immediatamente catturato l'attenzione in un vaporoso abito giallo canarino.

