Addio Giuseppe Pennisi, amico brillante e curioso (Di sabato 8 aprile 2023) Questa mattina ci ha lasciato Giuseppe Pennisi. Firma e amico di Formiche sin dai primi numeri, i problemi di salute degli ultimi anni non sono mai riusciti a fermarlo, a impedirgli di scrivere per il sito e la rivista, giocare con il suo adorato nipotino, correre da un festival musicale all’altro con la sua Patrice. Noi della redazione lo abbiamo amato molto, ricambiati. I funerali saranno martedì 11 aprile nella chiesa di San Gioacchino a Roma (via Pompeo Magno 25), alle 11. *** Quest’anno aveva compiuto 81 anni. Come ci raccontava spesso, “ho avuto una vita bella e una famiglia meravigliosa”, e ha sempre messo la sua mente brillante e curiosa al servizio di istituzioni, università e testate giornalistiche. Dopo una prima carriera alla Banca mondiale (Washington) sino alla metà degli anni Ottanta, una volta rientrato ... Leggi su formiche (Di sabato 8 aprile 2023) Questa mattina ci ha lasciato. Firma edi Formiche sin dai primi numeri, i problemi di salute degli ultimi anni non sono mai riusciti a fermarlo, a impedirgli di scrivere per il sito e la rivista, giocare con il suo adorato nipotino, correre da un festival musicale all’altro con la sua Patrice. Noi della redazione lo abbiamo amato molto, ricambiati. I funerali saranno martedì 11 aprile nella chiesa di San Gioacchino a Roma (via Pompeo Magno 25), alle 11. *** Quest’anno aveva compiuto 81 anni. Come ci raccontava spesso, “ho avuto una vita bella e una famiglia meravigliosa”, e ha sempre messo la sua mentee curiosa al servizio di istituzioni, università e testate giornalistiche. Dopo una prima carriera alla Banca mondiale (Washington) sino alla metà degli anni Ottanta, una volta rientrato ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : “Ti dicono: o prendi 5 euro all’ora, oppure non lavori. Che è come dirti torna al tuo paese o vivi da clandestino,… - m_pitta : Addio Giuseppe Pennisi, maestro di economia, infaticabile divulgatore (che solo la pura passione crea tanta energia… - ImperiumResolut : RT @Maagama: Violetta - Addio del Passato - La Traviata Giuseppe Verdi ?? Anna Netrebko - Soprano ?????? ?? Wiener Philharmoniker - Carlo… - qn_lanazione : È morto a 60 anni Gabriele, addio al poliziotto ed ex assessore - Giuseppe_alari : RT @Giuseppe_alari: @BeatoBartoloL CONVENTI ADDIO, SE NE VANNO FRATI E SUORE: LA CHIESA REAGISCE -