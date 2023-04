Addio a Katia Migliori, l’amore per la poesia e la scrittura limpida (Di sabato 8 aprile 2023) È mancata improvvisamente a Pesaro l’italianista Katia Migliori, a lungo docente di Retorica e critica letteraria all’Università Carlo Bo di Urbino. Allieva di Mario Petrucciani, era stato per lei decisivo first appeared on il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 8 aprile 2023) È mancata improvvisamente a Pesaro l’italianista, a lungo docente di Retorica e critica letteraria all’Università Carlo Bo di Urbino. Allieva di Mario Petrucciani, era stato per lei decisivo first appeared on il manifesto.

