Adani | «Inter 87 tiri e 1 gol su azione | incredibile! Attacco fiacco»

Leggi su inter-news

(Di sabato 8 aprile 2023)non si capacita delle difficoltà realizzative dell’, nonostante un numero clamoroso di occasioni create. Alla Bobo TV, l’ex difensore è sconcertato da quanto visto a Salerno e non solo. DAVANTI UN DISASTRO – Danieletira fuori un dato terribile dell’: «Ottantasettee una sola rete su, è una roba incredibile. Se tu in un anno perdi dieci partite, pareggi a Salerno, pareggi a Monza, pareggi a Genova come lo chiamiamo questo? Ora ha il Benfica, che ha perso 1-2 col Porto ma sappiamo che squadra è. C’è da trovare una spiegsu Romelu Lukaku. Lautaro Martinez è un classe ’97, va per i ventisei anni. Sapete quanti gol ha fatto in Champions League? Sei. Quindi è un dato che, per collocarlo nel novero dei più grandi, si fa fatica. Con lui ...