Accadde oggi: 8 aprile 1341, Francesco Petrarca incoronato poeta (Di sabato 8 aprile 2023) Francesco Petrarca, il fondatore dell’Umanesimo italiano del XV secolo, è uno dei più grandi protagonisti della storia della letteratura italiana. Il suo nome raggiunse grande notorietà già grazie alla famiglia Colonna, conosciuta negli ambienti ecclesiastici, e a Padre Dionigi, che … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. Leggi su fremondoweb (Di sabato 8 aprile 2023), il fondatore dell’Umanesimo italiano del XV secolo, è uno dei più grandi protagonisti della storia della letteratura italiana. Il suo nome raggiunse grande notorietà già grazie alla famiglia Colonna, conosciuta negli ambienti ecclesiastici, e a Padre Dionigi, che … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VoceGiallorossa : ??? Accadde oggi - Vittoria contro l'Ajax. Derby in parità, Totti risponde ad Hernanes. Tare: 'Per noi arrivare prim… - lecodisavona : Accadde oggi - iWebRadio : Accadde Oggi |Accadde Oggi del 08 aprile 2023 - iWebRadio : Programmi in Onda: Sabato 08 Aprile 2023 - ore 08.00 ' Accadde Oggi ( rubrica ) ' - ore 08.30 ' Coming Soon ( trai… - paoloparenti9 : RT @elenasantori902: Accadde oggi 1 aprile 1971. Monika Ertl, l'angelo vendicatore che uccise in un attentato ad Amburgo l' assassino del… -