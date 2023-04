Abusi edilizi in un lido di Licola, sei persone denunciate (Di sabato 8 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSei persone sono state denunciate dai carabinieri della stazione di Licola per Abusi edilizi commessi in uno stabilimento balneare in viale Sibilla. Durante un controllo effettuato in collaborazione con personale della locale capitaneria di Porto, i militari hanno rilevato sei strutture in legno e varie pedane, realizzate senza alcuna preventiva autorizzazione. Nell’area anche materiali di risulta, scarti edili e opere di fognatura irregolari. Sotto sequestro una superficie di circa 5mila mq. I controlli, rende noto l’Arma, continueranno anche nei prossimi giorni. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 8 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSeisono statedai carabinieri della stazione dipercommessi in uno stabilimento balneare in viale Sibilla. Durante un controllo effettuato in collaborazione con personale della locale capitaneria di Porto, i militari hanno rilevato sei strutture in legno e varie pedane, realizzate senza alcuna preventiva autorizzazione. Nell’area anche materiali di risulta, scarti edili e opere di fognatura irregolari. Sotto sequestro una superficie di circa 5mila mq. I controlli, rende noto l’Arma, continueranno anche nei prossimi giorni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

