A tutto Osimhen: 'Wolfsburg fu un dramma, Napoli mi ha cambiato la vita. Spalletti genio' (Di sabato 8 aprile 2023) Dall'ultima fila al primo posto, tra i migliori attaccanti al mondo. E' il lungo cammino di Victor Osimhen che si racconta oggi in una lunga intervista al mensile France Football, evocando difficoltà, ... Leggi su gazzetta (Di sabato 8 aprile 2023) Dall'ultima fila al primo posto, tra i migliori attaccanti al mondo. E' il lungo cammino di Victorche si racconta oggi in una lunga intervista al mensile France Football, evocando difficoltà, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : 'In un mondo così freddo come il nostro, tutto questo non si vede' ?? L'amore di Osimhen per Napoli ?? - sportli26181512 : A tutto Osimhen: 'Wolfsburg fu un dramma, Napoli mi ha cambiato la vita. Spalletti genio': A tutto Osimhen: 'Wolfsb… - RealePaolo : RT @GoalItalia: 'In un mondo così freddo come il nostro, tutto questo non si vede' ?? L'amore di Osimhen per Napoli ?? - Gazzetta_it : A tutto Osimhen: 'Wolfsburg fu un dramma, Napoli mi ha cambiato la vita. Spalletti genio' - Imma_Tuccillo : RT @GoalItalia: 'In un mondo così freddo come il nostro, tutto questo non si vede' ?? L'amore di Osimhen per Napoli ?? -