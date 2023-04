A Siena dieci progetti per una sanità più snella

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 8 aprile 2023) Ottimizzare e semplificare, perché a volte sono sufficienti buone idee per migliorare la presa in carico dei pazienti o ridurre i tempi di attesa negli ambulatori. A, nell’aula magna dell’Università per stranieri, è andato in scena il Lean Day dell’Asl Toscana Sud Est, che si è concluso con l’assegnazione di due borse di studio per altrettanti master in Lean Healthcare Management organizzato dal Dipartimento di ingegneria dell’informazione e Scienze matematiche dell’Università di. ”Lean” vuol dire snellire. Il richiamo è anche ai “Lean Awards”, gli Oscar dellaitaliana, dove l’Asl Toscana Sud Est la scorsa edizione, nel 2022, è risultata pluripremiata: per il miglior progetto di riorganizzazione realizzato, per la migliore idea in fase di realizzazione e come la seconda azienda più “lean” d’Italia. E così a ...