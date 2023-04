(Di sabato 8 aprile 2023) AGI -diper. La Città Eterna torna ad essere una calamita per gli stranieri tanto da superare l'asticella del milione di visitatori nel fine settimana. Una vera e propria marcia verso la normalità che archivia gli anni della pandemia con un dato ancora migliore rispetto al 2019. "È notizia di queste ore - spiega Alessandro Onorato, assessore capitolino ai grandi eventi, sport, turismo e moda, intervistato dall'AGI - che supereremo il tetto del milione di presenze. Secondo lo studio dell'Ente Bilaterale sul Turismo Ebtl, basato sui dati reali delle prenotazioni in 220 tra strutture alberghiere ed extra- alberghierene, già nella settimana prima dile prenotazioni sono 1.045.000. Al netto degli arrivi all'ultimo minuto: abbiamo superato i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Per Pasqua boom di turisti nelle città d'arte, oltre 1,7 milioni le presenze. Turismo culturale porta a saturazione… - jriuspsql : RT @Agenzia_Ansa: Per Pasqua boom di turisti nelle città d'arte, oltre 1,7 milioni le presenze. Turismo culturale porta a saturazione, un m… - StaserasolounTG : RT @sulsitodisimone: A Pasqua boom di turisti a Roma, oltre un milione - sulsitodisimone : A Pasqua boom di turisti a Roma, oltre un milione - gianmilan76 : RT @Agenzia_Ansa: Per Pasqua boom di turisti nelle città d'arte, oltre 1,7 milioni le presenze. Turismo culturale porta a saturazione, un m… -

AGI -di turisti a Roma per. La Città Eterna torna ad essere una calamita per gli stranieri tanto da superare l'asticella del milione di visitatori nel fine settimana. Una vera e propria marcia ...Sono questi i risultati di un'indagine realizzata per2023 da CST Centro studi turistici per Assoturismo Confesercenti Le città d'arte sono solitamente le mete preferite dai viaggiatori ...- - > Partenze e rincari aper oltre 12 milioni di italiani: si prevede una spesa media di 480 euro in più a famiglia. Adi partenze con oltre 12 milioni di italiani in viaggio, ma anche i prezzi aumentano vertiginosamente: con i rincari , per una famiglia serviranno mediamente 480 euro in più per andare ...

A Pasqua boom di turisti a Roma, oltre un milione AGI - Agenzia Italia

AGI - Boom di turisti a Roma per Pasqua. La Città Eterna torna ad essere una calamita per gli stranieri tanto da superare l'asticella del milione di visitatori nel fine settimana. Una vera e propria ...Quaranta furti di pezzi di auto (sportelli compresi!) in quindici giorni. I residenti di Villa Bonelli sono convinti di essere diventati una sorta di autoricambi en-plein-air a cui attingere in piena.