"A cosa pensa Berlusconi". Il retroscena di Barelli che svela tutto (Di sabato 8 aprile 2023) «Certo, la situazione è complessa, la preoccupazione c'è. Ma Berlusconi è un highlander e lo sta dimostrando anche in questa occasione». È la tarda mattinata di ieri quando Libero contatta Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera. Barelli, infatti, qualche ora prima ha ricevuto una telefonata da Silvio Berlusconi, che lo ha chiamato dalla sua stanza dell'ospedale San Raffaele di Milano in cui è ricoverato in terapia intensiva.Berlusconi quando l'ha chiamata? «Poco prima delle 9, io stavo rilasciando un'intervista radiofonica, e vedo che mi arrivano ripetute chiamate dal suo numero. Ho richiamato, mi ha risposto e abbiamo parlato».Dopo l'ansia di mercoledì, quindi, un minimo di sollievo? «Mercoledì eravamo tutti preoccupati, certo. Non soltanto noi di Forza Italia, ma l'intero quadro ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 aprile 2023) «Certo, la situazione è complessa, la preoccupazione c'è. Maè un highlander e lo sta dimostrando anche in questa occasione». È la tarda mattinata di ieri quando Libero contatta Paolo, capogruppo di Forza Italia alla Camera., infatti, qualche ora prima ha ricevuto una telefonata da Silvio, che lo ha chiamato dalla sua stanza dell'ospedale San Raffaele di Milano in cui è ricoverato in terapia intensiva.quando l'ha chiamata? «Poco prima delle 9, io stavo rilasciando un'intervista radiofonica, e vedo che mi arrivano ripetute chiamate dal suo numero. Ho richiamato, mi ha risposto e abbiamo parlato».Dopo l'ansia di mercoledì, quindi, un minimo di sollievo? «Mercoledì eravamo tutti preoccupati, certo. Non soltanto noi di Forza Italia, ma l'intero quadro ...

