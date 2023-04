8 Aprile 1950 | nasce Grzegorz Lato VIDEO

(Di sabato 8 aprile 2023) Buon compleannoL’8del. È stato uno dei giocatori polacchi più forti di sempre e, nel suo periodo, la nazionale è arrivata per due volte terza ai Mondiali: sia nel 1974 sia nel 1986. Tanti auguri ad uno degli esterni più forti della sua generazione che compie 73 anni. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SpagnoloMario3 : La data della S.Pasqua è 'variabile' ogni anno , perchè legata al plenilunio di primavera . La domenica 9 Aprile è… - pinosaitta : RT @ClubFilosofico: #accaddeieri Il 4 aprile 1941, Cesare Pavese annota nel suo diario: «Una decisione, un atto, sono infallibili presag… - RaiTelevideo : ??Dal 1950 si celebra ogni anno il #7aprile la giornata mondiale della #salute per ricordare la fondazione dell’Org… - hashtagfilosofi : RT @ClubFilosofico: #accaddeieri Il 4 aprile 1941, Cesare Pavese annota nel suo diario: «Una decisione, un atto, sono infallibili presag… - ClubFilosofico : #accaddeieri Il 4 aprile 1941, Cesare Pavese annota nel suo diario: «Una decisione, un atto, sono infallibili pr… -

... 81492, politico, nobile e mecenate Gaetano Donizetti , 81848, compositore Vaslav Nijinsky , 8, ballerino e coreografo russo di origine polacca Pablo Picasso , 8...Carta di Laura Canali- India e Pakistan firmano il patto Liaquat - Nehru per consentire ai ... Il cessate il fuoco entrerà in vigore l'11successivo. Carta di Laura Canali 2010 - Firma del ...Giovedì 132023, (Sala Bei, ore 18.30), Fulvio Fiorio (flauto), Roberto Marchionni (...una musica meravigliosa ma che questa non era frutto del suo lavoro! Escludendo il Concertino () del ...

Almanacco di oggi sabato 8 aprile 2023: quel transatlantico di Amarcord la Repubblica

Un altro Domani, ecco le anticipazioni dall’11 al 14 aprile. Le vicende di Julia e sua nonna Carmen vanno in onda alle 16.40 con un’eccezione ...Appuntamento al Teatro Carlo Felice sabato 15 aprile, alle 20.30, insieme al coro SAT. Spettacolo diretto da Mauro Pedrotti ...