5 città ASSURDE che sono presenti sul nostro pianeta

Leggi su tecnoandroid

(Di sabato 8 aprile 2023) TecnoAndroid L’unicità delle cittadine chenei vari paesi del mondo, è indubbia, ma ce nealcune che posritagliarsi uno spazio ancora più speciale. Proprio per questo motivo abbiamo deciso oggi di raccontare quelle cheprobabilmente le 5più strane e bizzarre in tutto il mondo. Le 5più strane nel mondo, ecco qualiAl primo posto ecco Coober Pedy, regione dell’Australia dove campeggia il deserto. Qui i minatori ogni anno devono lottare contro l’asfissiante calore ed è proprio per questo che è stata creata una cittadina sotterranea con delle case scavate nella roccia, in modo da proteggere i lavoratori dai raggi del sole cocente. In Spagna invece ecco Setenil de Las Bodegas, la quale secondo alcuni ...