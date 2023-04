365 giorni con Maria, 8 aprile. Il misterioso altare sottoterra ritrovato su indicazione della Madonna (Di sabato 8 aprile 2023) La Madonna appare per la prima volta a una quindicenne di nome Marina. Durante la notte precedente, una forte brina era scesa sulla campagna, devastandola. La mattina successiva, la ragazza, sconvolta dall’accaduto, corre fino al campo paterno, noto come la “Basella”, per vedere i danni causati. La Madonna della Basella le appare in un momento L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 8 aprile 2023) Laappare per la prima volta a una quindicenne di nome Marina. Durante la notte precedente, una forte brina era scesa sulla campagna, devastandola. La mattina successiva, la ragazza, sconvolta dall’accaduto, corre fino al campo paterno, noto come la “Basella”, per vedere i danni causati. LaBasella le appare in un momento L'articolo proviene da La Luce di

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JamesLucasIT : 4 scalinate, 4 stagioni dell'anno. 91 gradini per scala, 91 giorni in ogni stagione. 365 gradini in totale, 365 gio… - JamesLucasIT : Gli scalini formano 18 terrazze su ogni facciata, corrispondenti ai 18 mesi del calendario Maya, mentre i 52 pannel… - matteosalvinimi : La Giornata dedicata alla consapevolezza sull’autismo non è una semplice ricorrenza, bensì l’appello ad un impegno… - KattInForma : 365 giorni con Maria, 8 aprile. Il misterioso altare sottoterra ritrovato su indicazione della Madonna - Montecr94489641 : @ChiodiDonatella Hanno rotto il cazzo ed anche alla grande. Sono 365 giorni e passa che gli Ucraini sono diventati… -