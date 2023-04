15 Paesi dell’UE si uniscono alla causa legale contro la legge anti-LGBT dell’Ungheria (Di sabato 8 aprile 2023) Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Austria, Irlanda, Danimarca, Malta, Spagna, Svezia, Finlandia, Slovenia, Francia, Germania e Grecia, insieme al Parlamento europeo, agiranno come parti terze nella causa intentata lo scorso anno dalla Commissione europea contro la legge anti-LGBT dell’Ungheria. Il termine per aderire alla causa è scaduto il 6 aprile. “Rimaniamo fermi nel nostro impegno Leggi su periodicodaily (Di sabato 8 aprile 2023) Belgio, Lussemburgo,Bassi, Portogallo, Austria, Irlanda, Danimarca, Malta, Spagna, Svezia, Finlandia, Slovenia, Francia, Germania e Grecia, insieme al Parlamento europeo, agiranno come parti terze nellaintentata lo scorso anno dCommissione europeala. Il termine per aderireè scaduto il 6 aprile. “Rimaniamo fermi nel nostro impegno

Ungheria, 15 Paesi dell'Ue contro la legge anti-LGBT