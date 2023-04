? LIVE! Atalanta-Bologna | le formazioni ufficiali | riecco Lookman e Højlund

Leggi su bergamonews

(Di sabato 8 aprile 2023) Le(3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Palomino, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle; Pasalic;. A disp. Sportiello, Rossi, Okoli, Demiral, Soppy, Boga, Zapata, Muriel. All. Gasperini(4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Kyriakopoulos; Schouten, Moro; Soriano, Ferguson, Barrow; Sansone. A disp. Bardi, Ravaglia, De Silvestri, Sosa, Bonifazi, Lykogiannis, Medel, Dominguez, Pyythia, Aebischer, Orsolini, Zirkzee. All. Thiago Motta Con Toloi squalificato c’è Djimsiti, fresco di rientro, a far reparto con Palomino e Scalvini davanti a Musso. Manca Ruggeri, che ha accusato un risentimento al flessore nella rifinitura: gioca al suo posto Maehle. Sempre Ederson ad affiancare De Roon, con Koopmeiners ai box. In avanti si rivedono ...