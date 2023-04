?? Il report dell’allenamento. Domani la conferenza stampa. (Di sabato 8 aprile 2023) Seduta pomeridiana sul prato del Sanvitino Delmorgine per i rossoblù. Esercizi di riscaldamento tecnico, lavoro tattico e una partita finale. Allenamento differenziato per il solo Mateusz Praszelik. Domani seduta pomeridiana e al termine alle 17:00 circa, la conferenza stampa del tecnico William Viali. Fonte articolo e foto: www.ilcosenza.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI stampa. Leggi su seriea24 (Di sabato 8 aprile 2023) Seduta pomeridiana sul prato del Sanvitino Delmorgine per i rossoblù. Esercizi di riscaldamento tecnico, lavoro tattico e una partita finale. Allenamento differenziato per il solo Mateusz Praszelik.seduta pomeridiana e al termine alle 17:00 circa, ladel tecnico William Viali. Fonte articolo e foto: www.ilcosenza.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NCN_it : #Napoli, il report dell'allenamento: lavoro individuale in palestra per #Osimhen. Le ultime su #Simeone - TuttoAscoli : Frosinone al lavoro verso l'Ascoli: il report dell'allenamento - TuttoAscoli : Frosinone al lavoro verso l'Ascoli: il report dell'allenamento - infoitsport : Juve, il report UFFICIALE dell'allenamento - SIMONE4ESPOSITO : RT @DiMarzio: #SerieA | #Napoli, il report dell'allenamento odierno: le condizioni di #Osimhen e #Olivera in vista del #Lecce -