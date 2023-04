Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FcInterNewsit : Garlando: 'Adriano e Icardi abbracciarono Zoro e Koulibaly. Danilo e Cuadrado si sono preoccupati solo che Lukaku f… - sportli26181512 : Zoro: 'Lukaku non andava espulso. Razzismo da battere a cazzotti, stadio chiuso per un mese': Il caso Lukaku ha ria… - vlahovismopuro : Vlahovic si è preso cori razzisti a Bergamo, a Firenze, all'andata con la Roma, andata ritorno con l'Inter. Ma sic… - SteGabri : @fmandorli @Donato72981730 @MCaronni la Figc sta con la juve.. Ma fai ridere se ti svegli solo ora per Lukaku.. e K… - FcInterNewsit : Zoro: 'Lukaku non meritava il cartellino, ha solo risposto a una provocazione. Razzismo? Stadio chiuso un mese' -

Caso: 'Lo stadio va chiuso per un mese...'è tornato sulla sua personale esperienza nel 2005: 'Ero vicino alla linea di fondo, ho sentito di tutto e non ci ho visto più'. Il ...Il caso dia San Siro contro la Juve, dopo il calcio di rigore che porta sull' 1 - 1 la ... Al 66',, difensore ivoriano, prende il pallone in mano ed esce dal campo , stanco e stufo dei ...Caso: 'Lo stadio va chiuso per un mese...'è tornato sulla sua personale esperienza nel 2005: 'Ero vicino alla linea di fondo, ho sentito di tutto e non ci ho visto più'. Il ...

Zoro: "Lukaku non meritava il cartellino, ha solo risposto a una provocazione. Razzismo Stadio chiuso... Fcinternews.it

Il club bianconero sembra intenzionato a presentare ricorso, nel frattempo sul caso si è espresso anche un ex Serie A che ha vissuto la stessa situazione di Lukaku. Si tratta di Marc Zoro, che in una ...Zoro: «Lukaku non meritava il rosso. Lo Stadium andrebbe chiuso per un mese». Le dichiarazioni dell’ex difensore del Messina Marco Zoro, ex difensore del Messina, è stato intervistato da La Gazzetta d ...