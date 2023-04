Zoro: «Cori razzisti? Lo stadio andrebbe chiuso per un mese» (Di venerdì 7 aprile 2023) Marc Zoro, ex difensore del Messina, ha parlato dei Cori razzisti e di quanto successo all’Allianz a La Gazzetta dello Sport Marc Zoro, ex difensore del Messina, ha parlato dei Cori razzisti e di quanto successo all’Allianz a La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni: «Io a Messina esplosi, non ci ho visto più quando ho iniziato a sentire di tutto. Poi ognuno reagisce a modo suo. Io ho fermato la gara e lo rifarei anche oggi. Bandire? Non credo sia giusto anche gli ignoranti hanno diritto a una seconda chance. Bisogna essere duri con le pene, magari le si lascia fuori per qualche anno e si chiude lo stadio per un mese. Io dico che l’Italia non è un paese razzista, ce ne sono pochi e vanno combattuti con ogni mezzo». L'articolo proviene da Calcio ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 aprile 2023) Marc, ex difensore del Messina, ha parlato deie di quanto successo all’Allianz a La Gazzetta dello Sport Marc, ex difensore del Messina, ha parlato deie di quanto successo all’Allianz a La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni: «Io a Messina esplosi, non ci ho visto più quando ho iniziato a sentire di tutto. Poi ognuno reagisce a modo suo. Io ho fermato la gara e lo rifarei anche oggi. Bandire? Non credo sia giusto anche gli ignoranti hanno diritto a una seconda chance. Bisogna essere duri con le pene, magari le si lascia fuori per qualche anno e si chiude loper un. Io dico che l’Italia non è un paese razzista, ce ne sono pochi e vanno combattuti con ogni mezzo». L'articolo proviene da Calcio ...

Razzismo nel calcio Nel post - partita, l'ex vicepresidente interista Giacinto Facchetti chiede scusa a Zoro a nome di ... Questi cori sono, comunque, costati alla Roma otto mila euro . Caso Lukaku, il razzismo non si placa: ecco le scene più eclatanti in Serie A "Siamo sempre lo straniero di qualcun altro. Imparare a vivere insieme è lottare contro il razzismo" scriveva Tahar Ben Jelloun, scrittore marocchino. Nonostante, siamo ormai un paese globalizzato, no ...