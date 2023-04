Zhang, cessione Inter entro giugno? Tra cause e Oaktree: due date importanti – TS (Di venerdì 7 aprile 2023) Tra cause e scadenze con Oaktree, sarà una primavera caldissima per il presidente dell’Inter, Steven Zhang. Tra tredici mesi scadrà il termine per restituire il prestito da 300 milioni al fondo californiano che può entrare in possesso del club e venderlo. Secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport, due date importanti ad aprile tra Milano e Hong Kong. PRIMAVERA MOVIMENTATA – Sarà una primavera movimentata per Steven Zhang tra la causa promossa dalla China Construction Bank e le scadenze legali con il prestito di Oaktree. La prima incombenza riguarda il debito da 300 milioni di dollari che il ramo asiatico della banca cinese chiede di onorare per vie legali. Il prossimo appuntamento è fissato per il 19 aprile presso il tribunale di Milano a ... Leggi su inter-news (Di venerdì 7 aprile 2023) Trae scadenze con, sarà una primavera caldissima per il presidente dell’, Steven. Tra tredici mesi scadrà il termine per restituire il prestito da 300 milioni al fondo californiano che può entrare in possesso del club e venderlo. Secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport, duead aprile tra Milano e Hong Kong. PRIMAVERA MOVIMENTATA – Sarà una primavera movimentata per Steventra la causa promossa dalla China Construction Bank e le scadenze legali con il prestito di. La prima incombenza riguarda il debito da 300 milioni di dollari che il ramo asiatico della banca cinese chiede di onorare per vie legali. Il prossimo appuntamento è fissato per il 19 aprile presso il tribunale di Milano a ...

