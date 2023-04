Zazzaroni: “Napoli, blackout col Milan io non mi preoccupo. Vi spiego” (Di venerdì 7 aprile 2023) Ivan Zazzaroni direttore del Corriere dello Sport ha parlato del Napoli che sfida il Lecce in Serie A per la 29sima giornata. Il giornalista ai microfoni di Radio Goal ha detto: “La partita del Napoli contro il Lecce? C’è una differenza sostanziale tra le due squadre. Credo che dopo il blackout contro il Milan, il Napoli tornerà alla normalità. Sapevo di valori atletici e fisici di molti giocatori del Napoli bassissimi e si è visto. Credo che la condizione sia stata recuperata è c’è la possibilità di fare una grande partita. Ci sono delle ragioni di carattere atletico dietro le sconfitte del Napoli a parte la partita contro la Lazio che è stata anomala. Io grandi preoccupazioni non ne ho, ho visto una squadra con grande continuità e che non mi fa ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 7 aprile 2023) Ivandirettore del Corriere dello Sport ha parlato delche sfida il Lecce in Serie A per la 29sima giornata. Il giornalista ai microfoni di Radio Goal ha detto: “La partita delcontro il Lecce? C’è una differenza sostanziale tra le due squadre. Credo che dopo ilcontro il, iltornerà alla normalità. Sapevo di valori atletici e fisici di molti giocatori delbassissimi e si è visto. Credo che la condizione sia stata recuperata è c’è la possibilità di fare una grande partita. Ci sono delle ragioni di carattere atletico dietro le sconfitte dela parte la partita contro la Lazio che è stata anomala. Io grandi preoccupazioni non ne ho, ho visto una squadra con grande continuità e che non mi fa ...

