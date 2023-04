Zazzaroni: “Kvaratskhelia scartato da diversi club: gente incompetente” (Di venerdì 7 aprile 2023) Ivan Zazzaroni rivela che Khvicha Kvaratskhelia è stato scartato da diversi club: questo dimostra che c’è gente incompetente Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato di vari aspetti ai microfoni di Radio Crc: “Lobotka è il punto centrale di tutto il gioco dopo dei momenti di difficoltà. Se c’è la possibilità che tolgano la squalifica alla Curva della Juventus in vista della gara contro il Napoli? Lì c’è un problema di razzismo e stanno valutando se richiedere gli atti. La cosa è scomoda perché c’è di mezzo il razzismo. Difficilmente verrà tolta la squalifica. Anche la Juve stessa si trova in una condizione in cui fare ricorso non sarebbe la scelta politicamente corretta migliore”. Per Zazzaroni Lobotka è il punto ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 7 aprile 2023) Ivanrivela che Khvichaè statoda: questo dimostra che c’èIvan, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato di vari aspetti ai microfoni di Radio Crc: “Lobotka è il punto centrale di tutto il gioco dopo dei momenti di difficoltà. Se c’è la possibilità che tolgano la squalifica alla Curva della Juventus in vista della gara contro il Napoli? Lì c’è un problema di razzismo e stanno valutando se richiedere gli atti. La cosa è scomoda perché c’è di mezzo il razzismo. Difficilmente verrà tolta la squalifica. Anche la Juve stessa si trova in una condizione in cui fare ricorso non sarebbe la scelta politicamente corretta migliore”. PerLobotka è il punto ...

