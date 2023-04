Zazzaroni: ''Dopo il blackout contro il Milan, il Napoli tornerà alla normalità'' (Di venerdì 7 aprile 2023) A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport. Queste le sue parole: “La partita del Napoli contro il Lecce? C’è una differenza sostanziale tra le due squadre. -afferma Zazzaroni - Credo che Dopo il blackout contro il Milan, il Napoli tornerà alla normalità. Sapevo di valori atletici e fisici di molti giocatori del Napoli bassissimi e si è visto. Credo che la condizione sia stata recuperata è c’è la possibilità di fare una grande partita. Ci sono delle ragioni di carattere atletico dietro le sconfitte del Napoli a parte la partita contro la ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 7 aprile 2023) A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Ivan, direttore del Corriere dello Sport. Queste le sue parole: “La partita delil Lecce? C’è una differenza sostanziale tra le due squadre. -afferma- Credo cheilil, il. Sapevo di valori atletici e fisici di molti giocatori delbassissimi e si è visto. Credo che la condizione sia stata recuperata è c’è la possibilità di fare una grande partita. Ci sono delle ragioni di carattere atletico dietro le sconfitte dela parte la partitala ...

