Zazzaroni: «Cancellare la squalifica di Lukaku come segno di civiltà e crescita» (Di venerdì 7 aprile 2023) Ivan Zazzaroni, giornalista, ha commentato sulle pagine del Corriere dello Sport la squalifica di Romelu Lukaku nel match con la Juve Ivan Zazzaroni, giornalista, ha commentato sulle pagine del Corriere dello Sport la squalifica di Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter. PAROLE – «Cancellare la squalifica di Big Rom come segno di civiltà e crescita. La crescita del nostro calcio passa anche attraverso una presa di posizione convinta ed energica, per certi versi ‘rivoluzionaria’, quale è la cancellazione della squalifica di un giocatore doppiamente vittima di razzismo (grave definirlo razzismo da stadio: è razzismo e basta)». L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 aprile 2023) Ivan, giornalista, ha commentato sulle pagine del Corriere dello Sport ladi Romelunel match con la Juve Ivan, giornalista, ha commentato sulle pagine del Corriere dello Sport ladi Romelu, attaccante dell’Inter. PAROLE – «ladi Big Romdi. Ladel nostro calcio passa anche attraverso una presa di posizione convinta ed energica, per certi versi ‘rivoluzionaria’, quale è la cancellazione delladi un giocatore doppiamente vittima di razzismo (grave definirlo razzismo da stadio: è razzismo e basta)». L'articolo proviene da ...

Penalizzazione Juventus, la reazione di giornali ed esperti - Primaonline ... una sola squadra", scrive Tony Damascelli de Il Giornale, che come Zazzaroni si aspetta una dura ... "La questione ben più grave del falso in bilancio potrebbe cancellare la Juventus dalla serie A e ...