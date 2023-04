Zanetti Empoli | «Vicario? Dovesse partire siamo ben coperti» 

Leggi su inter-news

(Di venerdì 7 aprile 2023) Paolo, dopo il pareggio a San Siro contro il Milan ha parlato della situazione in porta, doveè infortunato.– L'infortunio di Guglielmoha costretto l'a giocare con Samuele Perisan. Il portiere ha ottenuto il suo primo clean sheet. Queste le parole del tecnico ai microfoni di Dazn a riguardo: «Intanto il ruolo del secondo portiere è molto importante. Abbiamo puntato su Perisan perché ci crediamo. Deve sostituire il miglior portiere della Serie A in queste stagione. Bene per il futuro dell', se per caso partiràha già un portiere pronto»