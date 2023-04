Xi, Taiwan è fulcro interessi Cina, esclusi compromessi (Di venerdì 7 aprile 2023) Taiwan è il "fulcro degli interessi della Cina" e Pechino non scenderà ad alcun compromesso. E' il monito del presidente Xi Jinping, maturato poche ore dopo l'incontro a Los Angeles tra la presidente ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 7 aprile 2023)è il "deglidella" e Pechino non scenderà ad alcun compromesso. E' il monito del presidente Xi Jinping, maturato poche ore dopo l'incontro a Los Angeles tra la presidente ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MaxLandra : #Xi, #Taiwan è fulcro interessi #Cina, esclusi compromessi in altre parole..' NUN ME ROMPETE ER CÀ..!! - Radio1Rai : ??#Cina Monito del presidente Xi: '#Taiwan è il fulcro dei nostri interessi e Pechino non scenderà ad alcun comprome… -