WWE: Vince McMahon da il via alle danze, arriva lo split delle Damage CTRL? (Di venerdì 7 aprile 2023) Il ritorno di Vince McMahon in WWE sta terrorizzando fan e talenti, soprattutto dopo le recenti vicissitudini inerenti la vendita della compagnia, con la quale sembra aver riacquistato tutto il suo potere creativo. Questa settimana Vince pare abbia apportato a Raw cambiamenti radicali in corso d’opera, come ai vecchi tempi, riscrivendo il copione e ha apportando modifiche allo show. Una delle modifiche apportate riguarderebbe Bayley in maniera un po’ preoccupante. In precedenza abbiamo riferito che a Bayley non era stato permesso di uscire con le Damage CTRL per il loro incontro a Raw, poi perso, senza nemmeno troppi proclami. Il Wrestling Observer Newsletter ha poi sottolineato che l’esclusione di Bayley dal segmento è stata una decisione di Vince ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 7 aprile 2023) Il ritorno diin WWE sta terrorizzando fan e talenti, soprattutto dopo le recenti vicissitudini inerenti la vendita della compagnia, con la quale sembra aver riacquistato tutto il suo potere creativo. Questa settimanapare abbia apportato a Raw cambiamenti radicali in corso d’opera, come ai vecchi tempi, riscrivendo il copione e ha apportando modifiche allo show. Unamodifiche apportate riguarderebbe Bayley in maniera un po’ preoccupante. In precedenza abbiamo riferito che a Bayley non era stato permesso di uscire con leper il loro incontro a Raw, poi perso, senza nemmeno troppi proclami. Il Wrestling Observer Newsletter ha poi sottolineato che l’esclusione di Bayley dal segmento è stata una decisione di...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : WWE: Vince McMahon da il via alle danze, arriva lo split delle Damage CTRL? - TSOWrestling : Non c'è futuro per le Damage CTRL? #TSOW // #TSOS // #WWE - Zona_Wrestling : La vendita della WWE riporta Vince McMahon tra i 1000 più ricchi al mondo! - Kyomacm : @Quackerin0 @masolinismo Infatti la WWE è stata venduta praticamente nel weekend di WrestleMania,show che è stato g… - SpazioWrestling : AEW: Jay White non firma con la WWE? La 'colpa' potrebbe essere di Vince McMahon #JayWhite #AEW #WWE #VinceMcMahon -