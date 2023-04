WWE: Roman Reigns salta Backlash? Ecco le ultime notizie in merito (Di venerdì 7 aprile 2023) Il regno di Roman Reigns sta diventando sempre piú storico, e sta per raggiungere i 1000 giorni di durata. L’ex membro dello Shield è riuscito, a discapito dei pronostici, a mantenere i suoi titoli del mondo anche a WrestleMania. Il prossimo PLV della WWE sará Backlash e si terrá a Porto Rico il 6 maggio. Molti fan si sono chiesti se Reigns sará presente all’evento per difendere i titoli, ed Ecco quali sono le ultime notizie in merito. “Reigns non sará presente a Backlash” Secondo la Wrestling Observer Newsletter al momento non è prevista alcuna apparizione di Roman Reigns al PLV. I match di cartello dell’evento dovrebbero essere Cody Rhodes vs Brock Lesnar e Damian Priest ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 7 aprile 2023) Il regno dista diventando sempre piú storico, e sta per raggiungere i 1000 giorni di durata. L’ex membro dello Shield è riuscito, a discapito dei pronostici, a mantenere i suoi titoli del mondo anche a WrestleMania. Il prossimo PLV della WWE saráe si terrá a Porto Rico il 6 maggio. Molti fan si sono chiesti sesará presente all’evento per difendere i titoli, edquali sono lein. “non sará presente a” Secondo la Wrestling Observer Newsletter al momento non è prevista alcuna apparizione dial PLV. I match di cartello dell’evento dovrebbero essere Cody Rhodes vs Brock Lesnar e Damian Priest ...

