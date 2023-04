WWE | Problemi tra Ari Emanuel di Endeavor e l’Arabia Saudita? La situazione

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 7 aprile 2023) In tutte le note positive che la WWE sta trovando dopo l’acquisizione da parte di, con tanto di fusione con la UFC, c’è sicuramente un grosso problema con. O meglio, ci sarà, visto che al momento la federazione di Vince McMahon dovrà rispettare i contratti in essere con lo stato asiatico.tra, ma la WWE non dovrebbe risentirne Ari, CEO di, ha da tempo cessato ogni rapporto con, a seguito dell’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi nel 2018. Questacrea sicuramente disagio alla WWE, che ha un contratto in essere per venti eventi da tenere nello stato islamico, tra ...